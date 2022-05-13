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Борис Михайлов считает, что чемпионат мира без сборной России потеряет во всех отношениях

Борис Михайлов считает, что чемпионат мира без сборной России потеряет во всех отношениях
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Двукратный олимпийский чемпион Борис Михайлов поделился мнением о предстоящем чемпионате мира 2022 года по хоккею в Финляндии, который пройдёт без участия российской команды.

«Спасибо, что напомнили, что сегодня начинается чемпионат мира. Интерес к турниру не только для меня, но и для российских болельщиков не будет таким, каким он был ранее. Мы смотрели чемпионат мира под углом своей национальной сборной: правильно ли мы идём по развитию нашего хоккея или нет, сравнивали, кто лучше, а кто хуже.

Переживать за кого-то на чемпионате мира не буду, буду просто смотреть хоккей под углом. А что можно взять из чемпионата, где наша команда не будет участвовать? Чемпионат мира без сборной России потеряет не только в зрелищности, но и во всех отношениях. Международная федерация хоккея стала играть в политику. Ну что с этим сделать? Да здравствует международная федерация хоккея на льду и политика», — сказал Михайлов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

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