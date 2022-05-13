Форвард сборной США Барбер стал автором первого гола чемпионата мира по хоккею — 2022

Нападающий сборной США Райли Барбер стал автором первого гола на чемпионате мира по хоккею 2022 года.

28-летний форвард открыл счёт в стартовой встрече турнира с командой Латвии, поразив ворота Элвиса Мерзликина на восьмой минуте. Американцы перешли в позиционную атаку, Эндрю Пик набросил от синей линии, а Барбер на пятаке подставил клюшку и переправил шайбу в сетку.

Видео гола можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира. На турнире их заменят команды Франции и Австрии. Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая будут сыграны полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.