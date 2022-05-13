«Звёзды «Вашингтона» затихли». The Athletic подверг критике игру Овечкина в плей-офф

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир проанализировал причины неудачного выступления «Вашингтон Кэпиталз» в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (2-3). Одной из важных причин он считает слабую игру звёздных игроков «столичных».
«Звёзды «Вашингтона» затихли.
У Оши лучший результат в команде — пять голов. У Евгения Кузнецова две шайбы. Ни у кого больше, включая снайпера-50-голов-в-регулярке Алекса Овечкина, нет больше одной шайбы.
Четвёртый и пятый матчи, по сути, были нехарактерно тихими для Овечкина, который в этих играх записал на свой счёт основную и второстепенную передачи, а также шесть бросков по воротам.
Когда ты сталкиваешься с таким джаггернаутом в атаке, как «Флорида», подобное не прокатит», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.
- 13 мая 2022
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