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«Звёзды «Вашингтона» затихли». The Athletic подверг критике игру Овечкина в плей-офф

«Звёзды «Вашингтона» затихли». The Athletic подверг критике игру Овечкина в плей-офф
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Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир проанализировал причины неудачного выступления «Вашингтон Кэпиталз» в серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Флоридой Пантерз» (2-3). Одной из важных причин он считает слабую игру звёздных игроков «столичных».

«Звёзды «Вашингтона» затихли.

У Оши лучший результат в команде — пять голов. У Евгения Кузнецова две шайбы. Ни у кого больше, включая снайпера-50-голов-в-регулярке Алекса Овечкина, нет больше одной шайбы.

Четвёртый и пятый матчи, по сути, были нехарактерно тихими для Овечкина, который в этих играх записал на свой счёт основную и второстепенную передачи, а также шесть бросков по воротам.

Когда ты сталкиваешься с таким джаггернаутом в атаке, как «Флорида», подобное не прокатит», — приводит слова Эль-Башира The Athletic.

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