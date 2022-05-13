Макдэвид, Мэттьюс и Йози — номинанты на приз самому выдающемуся хоккеисту сезона НХЛ

Профессиональный союз хоккеистов НХЛ на официальном сайте объявил номинантов на «Тед Линдсей Эворд» — приз самому выдающемуся хоккеисту сезона по итогам голосования среди членов союза.

В топ-3 попали защитник «Нэшвилл Предаторз» Роман Йози, нападающий «Торонто Мэйпл Лифс» Остон Мэттьюс и капитан «Эдмонтон Ойлерз» Коннор Макдэвид.

31-летний Йози в регулярном чемпионате сыграл 80 матчей, установив рекорд «Нэшвилла» по количеству очков, набранных в одном сезоне, а также рекорд лиги по числу баллов для европейских защитников. Швейцарец забросил 23 шайбы и отдал 73 результативные передачи, суммарно набрав 96 очков.

24-летний Мэттьюс принял участие в 73 встречах и стал лучшим снайпером регулярного чемпионата, забросив 60 шайб. Он побил рекорд НХЛ для американцев и рекорд «Торонто» по количеству голов за сезон. Всего он набрал 106 (60+46) очков.

25-летний Макдэвид сыграл 80 матчей и стал лучшим бомбардиром регулярки. Он набрал 123 (44+79) очка.

Предыдущим победителем «Тед Линдсей Эворд» стал Макдэвид.