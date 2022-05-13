Сидни Кросби пропустит шестой матч с «Рейнджерс». Он не смог доиграть прошлую встречу

Главный тренер «Питтсбург Пингвинз» Майк Салливан объявил, что капитан команды Сидни Кросби пропустит шестой матч серии 1/8 финала плей-офф Национальной хоккейной лиги с «Нью-Йорк Рейнджерс» (3-2), сообщает журналист Мишель Кречиоло в «твиттере».

Наставник добавил, что голкипер Тристан Джерри уже тренировался в полном обмундировании, но также не сыграет. Брайан Дюмулин пропустил тренировку и пропустит матч. По Рикарду Ракеллю решение будет принято непосредственно перед матчем.

Напомним, в пятой встрече в середине второго периода при счёте 2:0 в пользу «Питтсбурга», когда травму получил капитан гостей Сидни Кросби. Канадский форвард пропустил силовой приём в исполнении защитника хозяев Джейкоба Трубы и не смог продолжить встречу. Главные арбитры встречи Гарретт Рэнк и Вес Макколи не зафиксировали нарушения правил в действиях американского хоккеиста «синерубашечников».