В сборной Финляндии прокомментировали ситуацию с военным флагом в раздевалке команды

Администратор сборной Финляндии Мику Кортелайнен прокомментировал ситуацию с национальным флагом. В преддверии ЧМ-2022 оказалось, что на потолке раздевалки команды вывешен флаг, который считается военным и связан с Министерством обороны страны. Его использование кем-либо, помимо самого Минобороны, запрещено по закону.

«Этот флаг висит в раздевалке уже шесть лет. Мы обращаемся с ним так, как и следует обращаться с ценным флагом, и храним его с достоинством.



На время празднований в раздевалке мы снимаем его, чтобы он не испачкался. Определённые истории остаются внутри команды. Флаг находится здесь уже шесть лет, и раньше его уже фотографировали. Мы ценим наш флаг, могу сказать, что правительство осведомлено об этом. Пока мы не получали никаких предписаний о том, что флаг надо сменить. Конечно, мы это сделаем, если того потребует ситуация», — приводит слова Кортелайнена Ilta-Sanomat.