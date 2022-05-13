Вячеслав Фетисов заявил, что не будет следить за ЧМ по хоккею без сборной России

Двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поделился мнением о предстоящем чемпионате мира 2022 года по хоккею в Финляндии, который из-за решения ИИХФ пройдёт без участия российской команды.

«Не буду следить за чемпионатом мира. Нечего там смотреть без сборной России», — сказал Фетисов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Ирха.

Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира — 2022. На турнире их заменят команды Франции и Австрии. Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая. 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая будут сыграны полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.