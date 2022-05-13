«Торонто» подписал лучшего защитника МЧМ-2021 и капитана сборной Финляндии на МЧМ-2022

«Торонто Мэйпл Лифс» заключил соглашения с форвардом Рони Хирвоненом и защитником Топи Ниемеля, сообщается на официальной странице команды в «Твиттере».

Отмечается, что с каждым хоккеистом подписан трёхлетний контракт новичка. В среднем за сезон они будут получать по $ 856,666. Общая сумма каждой сделки составит примерно по $ 2,57 млн.

20-летний Ниемеля задрафтован «Торонто» в третьем раунде в 2020 году под общим 64-м номером. Последний сезон защитник провёл в финской СМ-Лииге, выступая за «Кярпят». Ниемеля принял участие в 48 встречах, в которых забросил 10 шайб и отдал 22 результативные передачи, суммарно набрав 32 результативных балла. Он был признан лучшим защитником молодёжного чемпионата мира 2021 года, а также стал ассистентом капитана на МЧМ-2022.

20-летний Хирвонен был выбран «кленовыми листьями» на драфте 2020 года во втором раунде под общим 59-м номером. Он также провёл последний сезон в СМ-Лииге, выступая за ХИФК. Нападающий сыграл 46 матчей и набрал 26 (9+17) очков. Хирвонен был капитаном сборной Финляндии на МЧМ-2022.