В Новосибирске демонтировали часы обратного отсчёта до молодёжного чемпионата мира — 2023

Часы обратного отсчёта до молодёжного чемпионата мира — 2023 увезли с площади Ленина в Новосибирске.
«Да, действительно, процедура демонтажа сегодня запущена. Всё это согласовано с Федерацией хоккея Россия. Часы пока будут храниться в дирекции спортивных учреждений. Дальнейшая их судьба ещё решается: поступают самые разные предложения. Одно из них — выставить объект в качестве экспоната в новую ледовую арену, когда она достроится. Чтобы была память о том, что нам была предоставлена такая честь — принимать молодёжный чемпионат мира. Нами была проведена большая работа для того, чтобы подготовиться к этому событию», — приводит слова пресс-секретаря Министерства спорта Новосибирской области Яны Мажинской «НГС.Новосибрск».
Напомним, 28 февраля на заседании совета ИИХФ Россию лишили права проведения МЧМ-2023. Турнир перенесли в Канаду.
- 13 мая 2022
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