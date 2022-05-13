Стали известны страны, которые подали заявки на проведение ЧМ-2023, отобранного у России

Сегодня, 13 мая, истёк срок подачи заявок на проведение чемпионата мира по хоккею в 2023 году, сообщает известный журналист Горд Миллер в «твиттере».

Всего было подано две заявки, каждая из которых является совместной для нескольких стран. Латвия может провести турнир с Финляндией (Рига/Тампере), а Венгрия — со Словенией (Будапешт/Любляна).

Напомним, Венгрия и Словения оформили заявку под девизом «Чрезвычайные обстоятельства требуют чрезвычайных решений». Команды хотят воспользоваться шансом на принятие турнира, так как они не смогут стать хозяйками, если снова опустятся во второй дивизион. Окончательное решение по месту проведения будет принято на конгрессе ИИХФ в Финляндии во время чемпионата мира — 2022.



Напомним, Международная федерация хоккея лишила Россию права на проведение чемпионата мира 2023 года, который должен был пройти в Санкт-Петербурге с 5 по 21 мая.