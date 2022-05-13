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Максим Кицын признан лучшим игроком сезона ВХЛ, Иванцов из «СКА-Невы» — лучшим новичком

Максим Кицын признан лучшим игроком сезона ВХЛ, Иванцов из «СКА-Невы» — лучшим новичком
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Нападающий новокузнецкого «Металлурга» Максим Кицын стал обладателем приза имени Анатолия Фирсова, который вручается лучшему игроку сезона ВХЛ по мнению хоккеистов лиги. Об этом сообщается на официальном сайте ВХЛ.

В сезоне-2021/2022 нападающему не хватило одного очка для повторения рекорда результативности регулярных чемпионатов ВХЛ, который также принадлежит ему. Тем не менее он стал победителем бомбардирской и снайперской гонков, на его счету 68 (32+36) очков. Кроме того, Кицын был признан лучшим нападающим сезона.

Лучшим новичком стал нападающий «СКА-Невы» Илья Иванцов. Свой дебютный сезон на взрослом уровне он завершил в качестве лучшего ассистента и бомбардира «СКА-Невы». В регулярке Иванцов сыграл 41 матч ВХЛ и набрал 35 (9+26) очков. В плей-офф за четыре встречи отметился одной заброшенной шайбой.

Александр Осипов из «Рубина» был признан лучшим защитником сезона. Он стал обладателем Кубка Петрова. В регулярном чемпионате Осипов провёл 51 матч и набрал 28 (13+15) очков, в плей-офф сыграл в 20 встречах и отметился 10 (1+9) баллами за результативность.

Лучшим вратарём стал голкипер «Рубина» Егор Назаров. В регулярном чемпионате он сыграл 31 матч, отразил 92,7% бросков при коэффициенте надёжности 2,05, а также шесть матчей сыграл на ноль. В плей-офф Назаров провёл 20 встреч, в среднем отражая 92,2% бросков при коэффициенте надёжности 2,02. Голкипер оформил один шат-аут. Он также обладатель Кубка Петрова.

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