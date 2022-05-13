Канада едва не упустила победу в матче с Германией на старте чемпионата мира — 2022

В Хельсинки (Финляндия) на стадионе «Ледовый дворец» завершился матч стартового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Канады и Германии. Встреча закончилась победой канадской команды со счётом 5:3 (2:0, 3:1, 0:2).

На девятой минуте Коул Силлинджер вывел Канаду вперёд. На 18-й минуте Пьер-Люк Дюбуа удвоил преимущество «кленовых листьев». На 28-й минуте Марк Михаэлис отыграл один гол. Через четыре минуты Дюбуа оформил дубль, реализовав численное большинство. Ещё через две минуты Кент Джонсон забросил четвёртую шайбу. Под конец периода Ноа Грегор довёл счёт до крупного. На старте третьего периода Маттиас Плахта во второй раз поразил ворота Логана Томпсона. На 53-й минуте Мориц Зайдер с передачи Тима Штюцле реализовал большинство.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Напомним, чемпионат мира стартовал сегодня, 13 мая, в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Германия 14 мая сыграет со Словакией. Канада 15 мая встретятся с Италией.