Сборная Финляндии разгромила Норвегию со счётом 5:0 в стартовом матче домашнего ЧМ

В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч стартового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Финляндии и Норвегии. Встреча закончилась победой финской команды со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).
На 19-й минуте Харри Песонен вывел сборную Финляндии вперёд. На 32-й минуте Тони Раяла удвоил преимущество Суоми. На 37-й минуте Ханнес Бьёрнинен в третий раз поразил ворота Хенрика Хёукеланна. На 42-й минуте Йоэль Армиа, реализовав численное большинство, забросил четвёртую шайбу в матче. Точку во встрече на 58-й минуте поставил Ере Саллинен. Шат-аут оформил Юхо Олкинуора.
Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.
Напомним, чемпионат мира стартовал сегодня, 13 мая, в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Финляндия 14 мая сыграет с Латвией. Норвегия 15 мая встретится с Великобританией.
- 13 мая 2022
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