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Сборная Финляндии разгромила Норвегию со счётом 5:0 в стартовом матче домашнего ЧМ

Сборная Финляндии разгромила Норвегию со счётом 5:0 в стартовом матче домашнего ЧМ
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В Тампере (Финляндия) на стадионе «Нокиа-Арена» завершился матч стартового дня чемпионата мира по хоккею 2022 года, в котором сыграли сборные Финляндии и Норвегии. Встреча закончилась победой финской команды со счётом 5:0 (1:0, 2:0, 2:0).

ЧМ-2022. Группа B
13 мая 2022, пятница. 20:20 МСК
Финляндия
Окончен
5 : 0
Норвегия
1:0 Песонен (Армиа, Фильппула) – 18:29 (5x5)   2:0 Раяла – 31:37 (5x5)   3:0 Бьёрнинен (Анттила, Покка) – 36:06 (5x5)   4:0 Армиа (Ватанен, Раяла) – 41:36 (5x4)   5:0 Саллинен (Фриман, Раяла) – 57:56 (5x5)

На 19-й минуте Харри Песонен вывел сборную Финляндии вперёд. На 32-й минуте Тони Раяла удвоил преимущество Суоми. На 37-й минуте Ханнес Бьёрнинен в третий раз поразил ворота Хенрика Хёукеланна. На 42-й минуте Йоэль Армиа, реализовав численное большинство, забросил четвёртую шайбу в матче. Точку во встрече на 58-й минуте поставил Ере Саллинен. Шат-аут оформил Юхо Олкинуора.

Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ИИХФ. Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation.

Напомним, чемпионат мира стартовал сегодня, 13 мая, в Хельсинки и Тампере. Он продлится до 29 мая 2022 года. В следующем матче Финляндия 14 мая сыграет с Латвией. Норвегия 15 мая встретится с Великобританией.

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