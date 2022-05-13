«Питер — мой маленький северный рай!» Андрей Кузьменко попрощался со СКА

Российский нападающий Андрей Кузьменко в одной из своих социальных сетей попрощался со СКА.

«Дорогие мои питерские болельщики! Подошёл к концу мой игровой период в прекрасной команде. Мне бы хотелось от всей души поблагодарить вас за эти незабываемые четыре года в форме СКА. Также выражаю глубокую благодарность руководству и всему персоналу клуба, который был рядом со мной каждый день и помогал мне прогрессировать всё это время! Питер — мой маленький северный рай! До новых встреч и новых побед!» — говорится в сообщении.

26-летний форвард в прошедшем регулярном сезоне Континентальной хоккейной лиги провёл 45 матчей за санкт-петербургский СКА, набрав 53 (20+33) очка при показателе полезности «+15». В плей-офф Кубка Гагарина — 2022 Кузьменко принял участие в 16 встречах, забросив семь шайб и отдав семь голевых передач при общей полезности «-4».