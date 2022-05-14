Овечкин мощным силовым снёс защитника «Флориды» в начале матча, игрок ушёл в раздевалку

В эти минуты в Вашингтоне на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» проходит четвёртый матч серии плей-офф, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимает «Флориду Пантерз».

В начале матча российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин мощным силовым приёмом снёс защитника «Флориды» Аарон Экблада. После этого канадский игрок отправился в раздевалку.

Посмотреть видео силового приёма Овечкина можно в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

На данный момент счёт в серии 3-2 в пользу «Флориды».

Первый матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 4:2. Во второй игре «Флорида» сравняла счёт в серии, обыграв столичный клуб со счётом 5:1. Третий матч завершился победой «Вашингтона» со счётом 6:1. Четвёртый и пятый матч остался за «Флодирой» (3:2 и 5:3).