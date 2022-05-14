Вратарь «Рейнджерс» Шестёркин отдал голевую передачу в матче плей-офф с «Питтсбургом»

В эти минуты в Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» проходит шестой матч плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимает «Нью-Йорк Рейнджерс».



На момент написания новости идёт второй период. Счёт в матче — 3:3.



В первом периоде хозяева дважды огорчили гостей. Отличились Джефф Картер и Брайан Раст.



Во втором периоде «синерубашечники» забросили три гола. Дублем отметился Мика Зибанеджад, а также отличился Крис Крайдер, которому передачу сделал российский вратарь «Рейнджерс» Игорь Шестёркин. Для голкипера этот пас стал первым в текущем плей-офф НХЛ.



Через три минуты форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин сравнял результат.



Напомним, «Питтсбург» ведёт в серии со счётом 3-2.

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