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В МВД Финляндии прокомментировали ситуацию с военным флагом в раздевалке сборной на ЧМ

В МВД Финляндии прокомментировали ситуацию с военным флагом в раздевалке сборной на ЧМ
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Специальный эксперт МВД Финляндии Янне Юуярви прокомментировал ситуацию с военным флагом в раздевалке команды в преддверии первого матча на ЧМ-2022.

Я думаю, что это потому, что просто неизвестно, кто с каким флагом должен быть. Мне кажется, инструктаж исправит ситуацию. Я не знаю, может ли зайти это дело так далеко, что будут штрафы за неправильный флаг», — приводит слова Юуярви Ilta-Sanomat.

Ранее сообщалось, что в раздевалке сборной Финляндии на «Нокиа-Арене» в Тампере был замечен флаг, который в соответствии с законами используется персоналом, войсками, департаментами и кораблями Министерства обороны. Он также носит название «флага войны».

По закону Финляндии, любой, кто незаконно использует флаг президента республики или любой другой государственный флаг, должен быть оштрафован за нарушение «Закона о финском флаге».

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