Шестёркин рассказал, как реагирует на скандирования болельщиков «Питтсбурга» в свой адрес

26-летний российский голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин после победы в шестом матче серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции НХЛ над «Питтсбург Пингвинз» (5:3, 3-3 – в серии) ответил на вопрос о том, как он реагирует на скандирования болельщиков команды соперников в свой адрес.

«Когда они кричат «Игорь», я просто говорю: «Окей», — приводит слова Шестёркина журналистка New York Post Молли Уолкер в «Твиттере».

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Напомним, в нынешнем плей-офф НХЛ Игорь Шестёркин провёл свой шестой матч, в них он отражал 90,5% бросков, пропуская в среднем 3,99 шайбы за игру.

Седьмой, решающий, матч серии пройдёт на домашней арене «Рейнджерс» — «Мэдисон Сквер Гарден» в воскресенье, 16 мая. Время начала определится позднее.