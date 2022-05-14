«Флорида» выиграла первую серию в плей-офф НХЛ с 1996 года

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся шестой матч серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме – 4:3, благодаря чему они одержали победу в серии – 4-2.

Как отмечает североамериканский журналист Фрэнк Серевалли в «Твиттере», «Флорида» положила конец рекордной по продолжительности серии без побед в плей-офф в раундовых противостояниях, последняя из которых была одержана более 26 лет назад – 1 июня 1996 года.

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В 1996 году «Пантерз» в первом раунде прошли «Бостон Брюинз» (4-1), во втором справились с «Филадельфией Флайерз» (4-2), в финале конференции разобрались с «Питтсбург Пингвинз» (4-3), и только в финале с «Колорадо Эвеланш» они потерпели поражение (0-4).