Крис Крайдер установил рекорд «Рейнджерс» по победным голам в плей-офф НХЛ

В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся шестой матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.
Автором победной шайбы стал нападающий гостей Крис Крайдер, отличившийся за полторы минуты до конца основного времени. Для американского форварда заброшенная шайба стала восьмой победной за карьеру в плей-офф. Он стал единоличным обладателем клубного рекорда по этому показателю, превзойдя достижение Марка Мессье, который семь раз приносил победу «Рейнджерс» в матчах Кубка Стэнли.
В сегодняшнем матче Крис оформил дубль. Ранее он реализовал большинство, а результативную передачу в том голе на свой счёт записал голкипер команды Игорь Шестёркин.
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