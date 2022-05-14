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Малкин вышел на 21-е место по голам за карьеру в Кубке Стэнли, практически догнав Хоу

Малкин вышел на 21-е место по голам за карьеру в Кубке Стэнли, практически догнав Хоу
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В Питтсбурге (США) на стадионе «Пи-Пи-Джи Пэйнтс-Арена» состоялся шестой матч 1/4 финала серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Питтсбург Пингвинз» принимал «Нью-Йорк Рейнджерс». Встреча завершилась победой гостей со счётом 5:3.

Заброшенной шайбой в составе «Питтсбурга» отметился Евгений Малкин, для которого этот гол стал 67-м за карьеру в плей-офф НХЛ. Таким образом, российский форвард вышел на 21-е место по голам за карьеру в Кубке Стэнли, превзойдя результат Джо Нуиндайка и Дени Савара (оба — по 66). Заодно россиянин вплотную приблизился к показателю великого Горди Хоу, завершившего карьеру в лиге на отметке в 68 голов в плей-офф. Горди замыкает топ-20 лучших снайперов в истории Кубка Стэнли.

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