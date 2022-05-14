Самсонов и Бобровский пожали друг другу руки после окончания серии

Состоялся шестой матч 1/4 плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталс» в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал-Уан Арена» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

Таким образом «Флорида» победила в серии 4-2 и обеспечила себе выход в 1/2 плей-офф Восточной конференции НХЛ.

После окончания поединка российский вратарь «Вашингтона» Илья Самсонов и его соотечественник, вратарь «Флориды» Сергей Бобровский обнялись и пожали друг другу руки.

ВИДЕО рукопожатия можно посмотреть в телеграмм-канале «Хоккей без зрителей».

Напомним, в составе «Вашингтона» забитыми шайбами отметились Ник Дауд, Ти Джей Оши и Никлас Бекстрём. Голевые передачи на свой счёт записали Гарнет Хэтэуэй, Джастин Шульц, Тревор ван Римсдайк, Энтони Манта, а также российский нападающий Евгений Кузнецов.

У гостей в этой встрече забивали Райан Ломберг, Клод Жиру, а также Александр Барков. Результативными передачами отметились Патрик Хёрнквист, Ээту Луостаринен, Аарон Экблад, Картер Вераге, Клод Жиру, а также Маккензи Уигар.

Основное время матча закончилось вничью 3-3.

На третьей минуте овертайма за «Флориду» шайбу забросил Картер Вераге, обеспечив победу своей команде.