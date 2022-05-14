Овечкин и Бобровский пожали руки и обменялись парой слов после вылета «Вашингтона»

В Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал Уан-Арена» состоялся шестой матч серии плей-офф Восточной конференции НХЛ, в котором «Вашингтон Кэпиталз» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей в овертайме – 4:3, благодаря чему они одержали победу в серии – 4-2.

После окончания встречи состоялась традиционная церемония рукопожатия игроков команд, в ходе которой друг с другом встретились российские представители команд – капитан «Вашингтона» Александр Овечкин и вратарь «Флориды» Сергей Бобровский. Они пожали руки и обменялись парой слов.

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Напомним, в заключительной игре серии между командами Бобровский отразил 34 броска из 37, а Овечкин провёл на льду 19 минут 53 секунды и не отметился результативными действиями, заработав коэффициент полезности «-1».

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