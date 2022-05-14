Крайдер — о победе над «Питтсбургом»: сделай или умри. Для «Рейнджерс» ничего не меняется

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер, ставший автором победного гола в шестом матче серии первого раунда плей-офф НХЛ с «Питтсбург Пингвинз» (5:3, 3-3), рассказал о настрое команды на пятую и шестую встречу противостояния. После четырёх матчей «Рейнджерс» уступали 1-3 и больше не имели права ни на одно поражение.

«С тех пор, как мы оказались в такой ситуации, к каждой следующей игре мы относимся так, словно это седьмой матч серии. Сегодняшняя игра относилась к разряду матчей «сделай или умри», поэтому для нас ничего не меняется», — сказал Крайдер на послематчевой пресс-конференции.

Для американского форварда заброшенная шайба стала восьмой победной за карьеру в плей-офф. Он стал единоличным обладателем клубного рекорда по этому показателю, превзойдя достижение Марка Мессье, который семь раз приносил победу «Рейнджерс» в матчах Кубка Стэнли.