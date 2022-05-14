Овечкин о вылете из плей-офф: какая-то долбанутая ситуация
Поделиться
Состоялся шестой матч 1/4 плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталс» в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал-Уан Арена» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.
После окончания поединка российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал итоги матча, а также тот факт, что его команда не выиграла ни одной серии плей-офф с 2018 года, когда стала обладателем Кубка Стэнли.
«Какая-то долбанутая ситуация», — сказал Овечкин в интервью после матча.
Напомним, «Флорида» победила в серии 4-2 и обеспечила себе выход в 1/2 плей-офф Восточной конференции НХЛ. На третьей минуте овертайма за гостей шайбу забросил Картер Вераге, чем принёс победу своей команде.
Комментарии
- 14 мая 2022
-
06:51
-
06:40
-
06:40
-
06:26
-
06:24
-
06:22
-
06:18
-
06:08
-
06:05
-
05:58
-
05:51
-
05:47
-
05:33
-
05:33
-
04:56
-
04:48
-
04:11
-
03:47
-
03:45
-
02:58
- 13 мая 2022
-
23:55
-
23:53
-
23:35
-
23:25
-
23:00
-
22:44
-
22:42
-
22:18
-
21:56
-
21:30
-
20:58
-
20:50
-
20:46
-
20:25
-
19:57
Партнерский контент