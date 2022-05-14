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Овечкин о вылете из плей-офф: какая-то долбанутая ситуация

Овечкин о вылете из плей-офф: какая-то долбанутая ситуация
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Состоялся шестой матч 1/4 плей-офф Национальной хоккейной лиги, в котором «Вашингтон Кэпиталс» в Вашингтоне (США) на стадионе «Кэпитал-Уан Арена» принимал «Флориду Пантерз». Встреча завершилась победой гостей со счётом 4:3 после овертайма.

После окончания поединка российский нападающий «Вашингтона» Александр Овечкин прокомментировал итоги матча, а также тот факт, что его команда не выиграла ни одной серии плей-офф с 2018 года, когда стала обладателем Кубка Стэнли.

«Какая-то долбанутая ситуация», — сказал Овечкин в интервью после матча.

Напомним, «Флорида» победила в серии 4-2 и обеспечила себе выход в 1/2 плей-офф Восточной конференции НХЛ. На третьей минуте овертайма за гостей шайбу забросил Картер Вераге, чем принёс победу своей команде.

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