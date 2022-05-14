Задоров провёл жёсткий силовой на Гленденинге, разбив ему нос. На льду появились врачи

В Далласе (США) на стадионе «Американ Эйрлайнс-Центр» в эти минуты проходит шестой матч серии плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимает «Калгари Флэймз». После 2-го периода хозяева ведут в счёте – 3:2, в серии впереди гости – 3-2.

Одним из самых обсуждаемых эпизодов встречи стал жёсткий силовой приём защитника «Флэймз» Никиты Задорова на американском форварде «Старз» Люке Гленденинге, в результате которого нападающему был разбит нос, а также потребовалась помощь медицинской службы команды.

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Спустя некоторое время корреспондентка Донна Спенсер в «Твиттере» отметила, что дальнейшее участие Гленденинга в матче находится под вопросом из-за полученной травмы верхней части тела.