Труба травмировал второго игрока «Питтсбурга». В прошлом матче – Кросби, теперь – Бойла

28-летний американский защитник «Нью-Йорк Рейнджерс» Джейкоб Труба отметился жёстким силовым приёмом на форварде «Питтсбург Пингвинз» Брайане Бойле в шестой игре серии 1/4 финала плей-офф НХЛ, которая завершилась победой «синерубашечников» со счётом 5:3, благодаря чему им удалось восстановить паритет в серии – 3-3.

Инцидент случился за воротами российского голкипера «Рейнджерс» Игоря Шестёркина. Труба, падая на лёд, нанёс удар ногой в нижнюю часть тела Бойла, тем самым нанеся ему повреждение. Примечательно, что в прошлой игре от Трубы досталось другому игроку – звёздному капитану «Пингвинз» Сидни Кросби, в результате чего он не смог продолжить игру.

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Джейкоб Труба провёл в НХЛ 597 матчей, в которых набрал 257 (62+195) очков при показателе полезности «+53» и 468 минутах штрафного времени.

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