Задоров и Наместников приняли участие в массовой стычке в конце матча «Даллас» — «Калгари»

В Далласе (США) на стадионе « Американ Эйрлайнс-центр» состоялся шестой матч серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Хозяева одержали победу со счётом 4:2.

В концовке встречи между игроками двух команд произошла массовая стычка, в которой также приняли участие российские хоккеисты Владислав Наместников и Никита Задоров.

ВИДЕО драки можно посмотреть в телеграм-канале «Хоккей без зрителей».

После драки оба россиянина получили дисциплинарные штрафы.

Напомним, по ходу матча в составе «Далласа» по одной шайбе забросили Роопе Хинц, Михаэль Раффль, Миро Хейсканен и Тайлер Сегин. Голевые передачи на счету Джо Павелски, Джейсона Робертсона, Йоэля Кивиранты, Радека Факсы, Райана Сутера, Роопе Хинца и Михаэля Раффля.

За «Флэймз» в этом матче забивали Майкл Стоун и Микаэль Баклунд. Голевыми передачами отметились Джонни Годро, Мэттью Ткачук, Майкл Стоун и Расмус Андерссон.

Счёт в серии между командами стал равным – 3-3. Победитель пары определится в последнем матче.