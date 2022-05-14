Овечкин прокомментировал вылет «Вашингтона» от «Флориды» в первом раунде Кубка Стэнли

36-летний российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин высказался о вылете «столичных» в первом раунде Кубка Стэнли от «Флориды Пантерз» (2-4 в серии).
«Вы видели, как мы играли против лучшей команды регулярного чемпионата. Ответственность за такой исход лежит на всех – на мне, на Бекстрёме, на Оши, на Карлсоне. На всех. Это полный провал», — приводит слова Овечкина Washington Post.
Овечкин достиг эпохальной цифры в НХЛ. Кто из русских повторит?
Напомним, в прошедшем матче «Вашингтон» потерпел поражение в овертайме на домашнем льду со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2».
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