Главный тренер «Вашингтона» прокомментировал вылет команды из плей-офф НХЛ

Главный тренер «Вашингтон Кэпиталз» Питер Лавиолетт прокомментировал вылет команды в первом раунде Кубка Стэнли. «Кэпиталз» уступили «Флориде Пантерз» со счётом 2-4 в серии.



«Это хорошая хоккейная команда, которая создавала много атак в течение всего сезона. Я думаю, что сегодня вечером мы создали много хороших моментов, сделали много правильных вещей, пытаясь сдерживать их и и создавать свои моменты. Мы просто не смогли этого сделать», – цитирует Лавиолетта Washington Post.



Напомним, в прошедшем матче «Вашингтон» потерпел поражение в овертайме на домашнем льду со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2».

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