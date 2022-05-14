Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Вылет Овечкина с «Вашингтоном» из Кубка Стэнли и медали «Сочи» в РПЛ. Главное к утру

Вылет Овечкина с «Вашингтоном» из Кубка Стэнли и медали «Сочи» в РПЛ. Главное к утру
Комментарии

Александр Овечкин с «Вашингтон Кэпиталз» завершил участие в Кубке Стэнли – 2022, «Сочи» обеспечил себе медали чемпионата России по футболу, а завершение встречи плей-офф НБА омрачено трагическими событиями. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».

  1. «Флорида» обыграла «Вашингтон» в овертайме и вышла в полуфинал Востока НХЛ.
  2. «Сочи» впервые завоевал медали чемпионата России по футболу.
  3. У стадиона «Милуоки» после матча НБА произошла стрельба. Один — погиб, ещё двое пострадали.
  4. Овечкин — о вылете из плей-офф НХЛ: какая-то долбанутая ситуация.
  5. Передача Шестёркина помогла «Рейнджерс» обыграть «Питтсбург» в шестом матче плей-офф НХЛ.
  6. Чеферин – о возможном переходе РФС в Азию: российский футбол откатится на 100 лет назад.
  7. Финны разнесли аутсайдера, немцы напугали Канаду. Итоги первого дня ЧМ-2022 по хоккею.
  8. 4 российских клуба подали апелляцию в CAS на решение УЕФА об отстранении от еврокубков.
  9. «Флорида» выиграла первую серию в плей-офф НХЛ с 1996 года.
  10. Сборная Финляндии вывесила в раздевалке на ЧМ по хоккею военный флаг. Фото
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022