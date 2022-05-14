Вылет Овечкина с «Вашингтоном» из Кубка Стэнли и медали «Сочи» в РПЛ. Главное к утру
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Александр Овечкин с «Вашингтон Кэпиталз» завершил участие в Кубке Стэнли – 2022, «Сочи» обеспечил себе медали чемпионата России по футболу, а завершение встречи плей-офф НБА омрачено трагическими событиями. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».
- «Флорида» обыграла «Вашингтон» в овертайме и вышла в полуфинал Востока НХЛ.
- «Сочи» впервые завоевал медали чемпионата России по футболу.
- У стадиона «Милуоки» после матча НБА произошла стрельба. Один — погиб, ещё двое пострадали.
- Овечкин — о вылете из плей-офф НХЛ: какая-то долбанутая ситуация.
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