Вылет Овечкина с «Вашингтоном» из Кубка Стэнли и медали «Сочи» в РПЛ. Главное к утру

Александр Овечкин с «Вашингтон Кэпиталз» завершил участие в Кубке Стэнли – 2022, «Сочи» обеспечил себе медали чемпионата России по футболу, а завершение встречи плей-офф НБА омрачено трагическими событиями. Главное к утру – в подборке «Чемпионата».