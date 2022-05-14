Ти Джей Оши опубликовал трогательный пост о вылете «Вашингтона» из Кубка Стэнли

35-летний американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши высказался о вылете «столичных» в первом раунде Кубка Стэнли от «Флориды Пантерз» (2-4), опубликовав соответствующий пост с обращением к болельщикам в социальной сети.
«Пришло время для одной из худших, но самых благодарных публикаций. Уважаемые болельщики «Вашингтона», лично я и вся команда – мы любим вас! Мы понимаем, что вы заслуживаете более длинного пути и больше поводов для веселья в этом турнире. Ребята, вы потрясающие! С нетерпением жду момента, когда снова выйду на лёд для вас», — гласит публикация Оши в «Твиттере».
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Напомним, в прошедшей серии с «Флоридой» Оши провёл шесть матчей, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей при коэффициенте полезности «+2».
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