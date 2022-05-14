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Барков — о выходе во второй раунд Кубка Стэнли: потрясающе. Сейчас я наслаждаюсь этим

Барков — о выходе во второй раунд Кубка Стэнли: потрясающе. Сейчас я наслаждаюсь этим
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Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал выход своей команды во второй раунд Кубка Стэнли после победы над «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4-2 в серии.

«Это потрясающе. Что чувствую прямо сейчас? За свою девятилетнюю карьеру здесь я не был во втором раунде, так что это прекрасно. В то же время знаю, что предстоит много работы. Прямо сейчас я наслаждаюсь этим и вернусь к работе завтра или в другой день», – цитирует Баркова официальный сайт НХЛ.

Напомним, в прошедшем матче «Вашингтон» потерпел поражение в овертайме на домашнем льду со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. На счету Баркова шесть очков в шести матчах первого раунда: два гола и четыре результативные передачи.

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