Барков — о выходе во второй раунд Кубка Стэнли: потрясающе. Сейчас я наслаждаюсь этим
Поделиться
Нападающий «Флориды Пантерз» Александр Барков прокомментировал выход своей команды во второй раунд Кубка Стэнли после победы над «Вашингтон Кэпиталз» со счётом 4-2 в серии.
«Это потрясающе. Что чувствую прямо сейчас? За свою девятилетнюю карьеру здесь я не был во втором раунде, так что это прекрасно. В то же время знаю, что предстоит много работы. Прямо сейчас я наслаждаюсь этим и вернусь к работе завтра или в другой день», – цитирует Баркова официальный сайт НХЛ.
Напомним, в прошедшем матче «Вашингтон» потерпел поражение в овертайме на домашнем льду со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. На счету Баркова шесть очков в шести матчах первого раунда: два гола и четыре результативные передачи.
Комментарии
- 14 мая 2022
-
10:30
-
10:13
-
10:00
-
09:33
-
09:30
-
08:53
-
08:44
-
08:29
-
08:12
-
07:50
-
07:38
-
07:24
-
07:24
-
07:15
-
06:51
-
06:40
-
06:40
-
06:26
-
06:24
-
06:22
-
06:18
-
06:08
-
06:05
-
05:58
-
05:51
-
05:47
-
05:33
-
05:33
-
04:56
-
04:48
-
04:11
-
03:47
-
03:45
-
02:58
- 13 мая 2022
-
23:55
Партнерский контент