Сушинский: для Овечкина вылет из Кубка Стэнли не трагедия. Трагедия — проиграть финал ОИ

Чемпион мира, известный в прошлом нападающий Максим Сушинский поделился мнением о вылете «Вашингтон Кэпиталз» из Кубка Стэнли – 2022.



«Овечкин же не один играет. Играет команда. Да, Саша лидер, он должен тащить, но такое бывает. «Миннесота» тоже вылетела, хотя Капризов тащил дай бог каждому. Это хоккей. Не думаю, что для Александра это трагедия. Проиграть финал Олимпиады — трагедия, а на вылете из Кубка Стэнли жизнь не заканчивается», – сказал Сушинский в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Андреем Панковым.

Напомним, в прошедшем матче «Вашингтон» потерпел поражение в овертайме на домашнем льду со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2».