Шестёркин — пятый вратарь «Рейнджерс», который сделал результативную передачу в плей-офф

Голкипер «Нью-Йорк Рейнджерс» Игорь Шестёркин в шестом матче серии первого раунда плей-офф отдал результативную передачу на гол Криса Крайдера. Вратарь направил шайбу верхом на Мику Зибанеджада, который не смог реализовать выход один на один. Первым на добивании оказался Крис Крайдер, направивший шайбу в полупустые ворота. Таким образом, его ассистентами стали Шестёркин и Зибанеджад.



Шестёркин стал пятым вратарём «Рейнджерс» с голевой передачей в плей-офф: последний раз это удалось Хенрику Лундквисту в мае 2014 года во встрече с «Монреаль Канадиенс». Также результативными передачами в плей-офф отмечались Майк Рихтер, Боб Фрезе и Джон Ванбисбрук (дважды).

В текущем сезоне Шестёркин провёл 53 матча в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на его счету все шесть игр.



Отметим, что голкипер вошёл в топ-3 номинантов на «Везину Трофи», а также стал вторым российским вратарём, номинированным на «Харт Трофи» – приз, ежегодно вручаемый игроку, который внёс наибольший вклад в успехи команды в регулярном чемпионате.