Оши: пару лет не показывали максимум, но в этом году были близки к максимальной готовности

Американский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Ти Джей Оши высказался о вылете «Кэпиталз» в первом раунде Кубка Стэнли от «Флориды Пантерз» (2-4).



«Считаю, что предыдущие пару лет команда не показывала максимум своих возможностей, но в этом сезоне мы были близки к своей максимальной готовности. И всё равно упустили победу в трёх матчах. Это очень тяжело осознавать», — цитирует Оши Washington Post.

По ходу серии «Флорида» одержала три волевые победы над «Вашингтоном».

Напомним, в прошедшем матче «Вашингтон» потерпел поражение в овертайме на домашнем льду со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. В серии с «Пантерз» Оши провёл шесть матчей, в которых отметился шестью голами и одной результативной передачей при коэффициенте полезности «+2».