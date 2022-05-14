Гранлунд проведёт первый матч на ЧМ-2022 в звене с экс-игроками «Салавата»

Сегодня, 14 мая, в Тампере и Хельсинки (Финляндия) проходит второй игровой день чемпионата мира по хоккею – 2022. В 20:20 мск в Тампере на «Нокиа-Арене» сборная Финляндии начнёт игру с командой Латвии во втором для себя матче на турнире. В этой встрече впервые на нынешнем ЧМ сыграет нападающий Микаэль Гранлунд. Финны выступят в следующем составе:
Сятери (Олкинуора);
Лехтонен – Хиетанен, Гранлунд – Маннинен – Хартикайнен;
Сеппяля – Охтамаа, Песонен – Фильппула – Армиа;
Фриман – Ватанен, Раяла – Ламмикко – Саллинен;
Покка, Мяэналанен – Бьёрнинен – Анттила, Иннала.
Напомним, обе команды выступают в группе B вместе со сборными Швеции, США, Чехии, Великобритании, Австрии и Норвегии. Вчера, в первый игровой день, финны обыграли команду Норвегии со счётом 5:0.
Напомним, решением Международной федерации хоккея (ИИХФ) сборные России и Беларуси не были допущены до участия в чемпионате мира, их на турнире заменяют команды Франции и Австрии. Групповой этап пройдёт с 13 по 24 мая, 26 мая состоятся четвертьфинальные встречи, 28 мая сыграют полуфиналы, а 29 мая состоятся матч за третье место и финал турнира.
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