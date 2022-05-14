Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Хоккей Новости

Дания забросила три шайбы Казахстану за 2 минуты 48 секунд

Дания забросила три шайбы Казахстану за 2 минуты 48 секунд
Комментарии

В эти минуты в Ледовом дворце в Хельсинки (Финляндия) проходит матч второго игрового дня чемпионата мира – 2022, в котором сборная Дании встречается с командой Казахстана. На момент написания новости идёт пятая минута матча, датчане ведут в счёте – 3:0.

На третьей минуте Патрик Бьёркстранд открыл счёт с передач Матиаса Бау и Оливера Ларсена, на четвёртой Феликс Шель увеличил преимущество датчан. На пятой минуте при игре в большинстве Йоахим Блихфельд забросил третью шайбу, отличившись с передач Николая Элерса и Маркуса Лауридсена.

Напомним, обе команды выступают в группе А вместе со сборными Канады, Словакии, Италии, Швейцарии, Германии и Франции. Вчера, в первый игровой день, канадцы обыграли команду Германии со счётом 5:3, а Словакия выиграла у Франции (4:2).

Новость по теме
Дания — Казахстан на ЧМ-2022: Диц не сыграет в первом матче казахстанцев на турнире
Комментарии
Новости. Хоккей
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2022