Дания забросила три шайбы Казахстану за 2 минуты 48 секунд

В эти минуты в Ледовом дворце в Хельсинки (Финляндия) проходит матч второго игрового дня чемпионата мира – 2022, в котором сборная Дании встречается с командой Казахстана. На момент написания новости идёт пятая минута матча, датчане ведут в счёте – 3:0.
На третьей минуте Патрик Бьёркстранд открыл счёт с передач Матиаса Бау и Оливера Ларсена, на четвёртой Феликс Шель увеличил преимущество датчан. На пятой минуте при игре в большинстве Йоахим Блихфельд забросил третью шайбу, отличившись с передач Николая Элерса и Маркуса Лауридсена.
Напомним, обе команды выступают в группе А вместе со сборными Канады, Словакии, Италии, Швейцарии, Германии и Франции. Вчера, в первый игровой день, канадцы обыграли команду Германии со счётом 5:3, а Словакия выиграла у Франции (4:2).
- 14 мая 2022
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