Крайдер — о передаче голкипера Шестёркина: он пасует точно лучше, чем я

Нападающий «Нью-Йорк Рейнджерс» Крис Крайдер прокомментировал игру российского голкипера команды Игоря Шестёркина в текущем сезоне Национальной хоккейной лиги. Вратарь направил шайбу верхом на Мику Зибанеджада, который не смог реализовать выход один на один. Первым на добивании оказался Крис Крайдер, направивший шайбу в полупустые ворота. Таким образом, его ассистентами стали Шестёркин и Зибанеджад.



«Передача Шестёркина? Он пасует точно лучше, чем я», – сказал Крайдер на пресс-конференции.



В текущем сезоне Шестёркин провёл 53 матча в регулярном чемпионате и оформил шесть шат-аутов. В плей-офф на его счету все шесть игр.



Отметим, что голкипер вошёл в топ-3 номинантов на «Везину Трофи», а также стал вторым российским вратарём, номинированным на «Харт Трофи» – приз, ежегодно вручаемый игроку, который внёс наибольший вклад в успехи команды в регулярном чемпионате.