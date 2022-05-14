Тарик Эль-Башир: расслабьтесь и наслаждайтесь шоу Овечкина в следующие несколько лет

Журналист The Athletic Тарик Эль-Башир отреагировал на вылет «Вашингтон Кэпиталз», где играет российский форвард Александр Овечкин, из Кубка Стэнли – 2022.



«Брайан Маклеллан в непростой ситуации. У него опытная команда, достаточно хорошая, чтобы попадать в плей-офф, но недостаточно хорошая, чтобы зайти далеко в розыгрыше. Состав команды строится вокруг 36-летнего Овечкина, который будет в центре главной истории хоккея – погони за рекордом Уэйна Гретцки.



Из-за этой погони, а если конкретнее, из-за обещаний, которые были сделаны Овечкину перед тем, как он подписал новый контракт, полноценной перестройки не случится, пока Восьмёрка здесь играет. Так чего ожидать дальше? Если вы болельщик «Вашингтона», вот вам маленький совет. Расслабьтесь и наслаждайтесь шоу Овечкина в следующие несколько лет», — написал Эль-Башир.



Напомним, в прошедшем матче «Вашингтон» потерпел поражение в овертайме на домашнем льду со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2».