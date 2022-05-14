Швеция обыграла Австрию в первом матче на чемпионате мира — 2022

Только что в Тампере (Финляндия) на «Нокиа-Арене» завершился матч второго игрового дня чемпионата мира – 2022, в котором Швеция играла с командой Австрии. Шведы одержали победу в матче со счётом 3:1.
На третьей минуте Йоэль Келльман открыл счёт в матче с передач Антона Бенгтссона и Карла Клингберга, на 17-й Макс Фриберг увеличил преимущество шведов, ему ассистировал Келльман. На 20-й минуте Петер Шнайдер после паса Доминика Хайнриха сократил отставание в счёте.
Во втором периоде отличился Юаким Нордстрём с передач Матиаса Броме и Эрика Густафссона.
Обе команды выступают в группе B вместе со сборными Финляндии, США, Чехии, Великобритании, Латвии и Норвегии. Вчера, в первый игровой день, финны обыграли команду Норвегии со счётом 5:0, США выиграли у Латвии (4:1).
- 14 мая 2022
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