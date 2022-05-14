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Швеция обыграла Австрию в первом матче на чемпионате мира — 2022

Швеция обыграла Австрию в первом матче на чемпионате мира — 2022
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Только что в Тампере (Финляндия) на «Нокиа-Арене» завершился матч второго игрового дня чемпионата мира – 2022, в котором Швеция играла с командой Австрии. Шведы одержали победу в матче со счётом 3:1.

На третьей минуте Йоэль Келльман открыл счёт в матче с передач Антона Бенгтссона и Карла Клингберга, на 17-й Макс Фриберг увеличил преимущество шведов, ему ассистировал Келльман. На 20-й минуте Петер Шнайдер после паса Доминика Хайнриха сократил отставание в счёте.

Во втором периоде отличился Юаким Нордстрём с передач Матиаса Броме и Эрика Густафссона.

Обе команды выступают в группе B вместе со сборными Финляндии, США, Чехии, Великобритании, Латвии и Норвегии. Вчера, в первый игровой день, финны обыграли команду Норвегии со счётом 5:0, США выиграли у Латвии (4:1).

ЧМ-2022. Группа B
14 мая 2022, суббота. 12:20 МСК
Швеция
Окончен
3 : 1
Австрия
1:0 Келльман (Бенгтссон, Клингберг) – 02:08 (5x5)   2:0 Фриберг (Келльман) – 16:37 (5x5)   2:1 Шнайдер (Хайнрих) – 19:30 (5x5)   3:1 Нордстрём (Броме, Густафссон) – 32:07 (5x5)
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