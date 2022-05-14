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Сборная Дании разгромила Казахстан на ЧМ-2022, забросив девять шайб

Сборная Дании разгромила Казахстан на ЧМ-2022, забросив девять шайб
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Только что в Ледовом дворце в Хельсинки (Финляндия) завершился матч второго игрового дня чемпионата мира – 2022, в котором сборная Дании встречалась с командой Казахстана. Матч закончился победой датчан со счётом 9:1.

На третьей минуте Патрик Бьёркстранд открыл счёт с передач Матиаса Бау и Оливера Ларсена, на четвёртой Феликс Шель увеличил преимущество датчан. На пятой минуте при игре в большинстве Йоахим Блихфельд забросил третью шайбу, отличившись с передач Николая Элерса и Маркуса Лауридсена.

Во втором периоде датчане забросили четыре шайбы. Отличились Фредерик Сторм с передач Николая Элерса и Йеспера Йенсена; Юлиан Якобсен после паса Миккеля Огора; Йоахим Блихфельд, оформивший дубль, – ему ассистировали Элерс и Маркус Лауридсен; Оливер Ларсен с передач Матиаса Бау и Маркуса Лауридсена.

На 41-й минуте Петер Регин забил восьмой гол Дании с передач Оливера Лауридсена и Фредерика Сторма, а на 51-й в формате «четыре на три» забил Йоахим Блихфельд, оформивший хет-трик после паса Маркуса Лауридсена.

Единственный гол Казахстана забил Кирилл Савицкий с передачи Аркадия Шестакова.

ЧМ-2022. Группа A
14 мая 2022, суббота. 12:20 МСК
Дания
Окончен
9 : 1
Казахстан
1:0 Бьёркстранд (Бау, Ларсен) – 02:03 (5x5)   2:0 Шель – 03:59 (5x5)   3:0 Блихфельд (Элерс, Лауридсен) – 04:51 (5x4)   4:0 Сторм (Элерс, Йенсен) – 22:26 (5x4)   5:0 Якобсен (Огор) – 26:22 (5x5)   6:0 Блихфельд (Элерс, Лауридсен) – 29:54 (5x4)   7:0 Ларсен (Бау, Лауридсен) – 39:36 (5x5)   8:0 Регин (Лауридсен, Сторм) – 40:43 (5x5)   9:0 Блихфельд (Лауридсен, Бау) – 50:03 (4x3)   9:1 Савицкий (Шестаков) – 58:37 (4x5)
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