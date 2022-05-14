Экс-голкипер СКА и ЦСКА Юханссон подписал долгосрочный контракт с «Фрёлундой»

Бывший голкипер петербургского СКА и московского ЦСКА Ларс Юханссон продолжит карьеру в чемпионате Швеции. Голкипер подписал долгосрочный контракт с клубом «Фрёлунда», сообщает официальный сайт команды. Соглашение игрока с клубом подписано на три сезона.



В прошедшем сезоне голкипер защищал ворота петербургского СКА и провёл 34 матча в регулярном чемпионате, где оформил девять шат-аутов, а также 16 игр в плей-офф. Вместе с петербуржцами он дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА в семи матчах.



Отметим, вратарь уже выступал за «Фрёлунду» с сезона-2013/2014 до конца сезона-2015/2016.

По итогам прошлого сезона «Фрёлунда» дошла до полуфинала и уступила клубу «Лулео» в пяти матчах.