Экс-голкипер СКА и ЦСКА Юханссон подписал долгосрочный контракт с «Фрёлундой»
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Бывший голкипер петербургского СКА и московского ЦСКА Ларс Юханссон продолжит карьеру в чемпионате Швеции. Голкипер подписал долгосрочный контракт с клубом «Фрёлунда», сообщает официальный сайт команды. Соглашение игрока с клубом подписано на три сезона.
В прошедшем сезоне голкипер защищал ворота петербургского СКА и провёл 34 матча в регулярном чемпионате, где оформил девять шат-аутов, а также 16 игр в плей-офф. Вместе с петербуржцами он дошёл до полуфинала Кубка Гагарина, где уступил московскому ЦСКА в семи матчах.
Отметим, вратарь уже выступал за «Фрёлунду» с сезона-2013/2014 до конца сезона-2015/2016.
По итогам прошлого сезона «Фрёлунда» дошла до полуфинала и уступила клубу «Лулео» в пяти матчах.
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