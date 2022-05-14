В «Авангарде» отреагировали на видео, где тренер академии грубо оскорбляет подопечных

«Авангард» выпустил заявление об инциденте, который произошёл с тренером академии «Авангарда». Экс-нападающий «Авангарда» Егор Шастин, который нынче работает тренером-ассистентом в академии «Ястребов», предположительно, в нетрезвом виде оскорбляет своих подопечных, используя в том числе ненормативную лексику. Также тренер угрожает выгнать конкретных игроков из состава.



«В связи с видеоматериалами, появившимися сегодня в сети Интернет, в Хоккейной академии «Авангард» начато внутреннее расследование, на время которого Егор Шастин отстранён от тренерской деятельности в академии. По итогам расследования будет принято решение, о чём мы сообщим дополнительно», – приводит заявление клуба официальный телеграм-канал «Авангарда».