В «Авангарде» отреагировали на видео, где тренер академии грубо оскорбляет подопечных
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«Авангард» выпустил заявление об инциденте, который произошёл с тренером академии «Авангарда». Экс-нападающий «Авангарда» Егор Шастин, который нынче работает тренером-ассистентом в академии «Ястребов», предположительно, в нетрезвом виде оскорбляет своих подопечных, используя в том числе ненормативную лексику. Также тренер угрожает выгнать конкретных игроков из состава.
«В связи с видеоматериалами, появившимися сегодня в сети Интернет, в Хоккейной академии «Авангард» начато внутреннее расследование, на время которого Егор Шастин отстранён от тренерской деятельности в академии. По итогам расследования будет принято решение, о чём мы сообщим дополнительно», – приводит заявление клуба официальный телеграм-канал «Авангарда».
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