Все голы и видеообзор матча Дания — Казахстан на чемпионате мира — 2022

Сегодня в Ледовом дворце в Хельсинки (Финляндия) завершился матч второго игрового дня чемпионата мира – 2022, в котором сборная Дании встречалась с командой Казахстана. Матч закончился победой датчан со счётом 9:1.



На третьей минуте Патрик Бьёркстранд открыл счёт с передач Матиаса Бау и Оливера Ларсена, на четвёртой Феликс Шель увеличил преимущество датчан. На пятой минуте при игре в большинстве Йоахим Блихфельд забросил третью шайбу, отличившись с передач Николая Элерса и Маркуса Лауридсена.



Во втором периоде датчане забросили четыре шайбы. Отличились Фредерик Сторм с передач Николая Элерса и Йеспера Йенсена; Юлиан Якобсен после паса Миккеля Огора; Йоахим Блихфельд, оформивший дубль, – ему ассистировали Элерс и Маркус Лауридсен; Оливер Ларсен с передач Матиаса Бау и Маркуса Лауридсена.



На 41-й минуте Петер Регин забил восьмой гол Дании с передач Оливера Лауридсена и Фредерика Сторма, а на 51-й в формате «четыре на три» забил Йоахим Блихфельд, оформивший хет-трик после паса Маркуса Лауридсена.

Единственный гол Казахстана забил Кирилл Савицкий с передачи Аркадия Шестакова.

Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ЧМ-2022.