Все голы и видеообзор матча Дания — Казахстан на чемпионате мира — 2022

Сегодня в Ледовом дворце в Хельсинки (Финляндия) завершился матч второго игрового дня чемпионата мира – 2022, в котором сборная Дании встречалась с командой Казахстана. Матч закончился победой датчан со счётом 9:1.
На третьей минуте Патрик Бьёркстранд открыл счёт с передач Матиаса Бау и Оливера Ларсена, на четвёртой Феликс Шель увеличил преимущество датчан. На пятой минуте при игре в большинстве Йоахим Блихфельд забросил третью шайбу, отличившись с передач Николая Элерса и Маркуса Лауридсена.
Во втором периоде датчане забросили четыре шайбы. Отличились Фредерик Сторм с передач Николая Элерса и Йеспера Йенсена; Юлиан Якобсен после паса Миккеля Огора; Йоахим Блихфельд, оформивший дубль, – ему ассистировали Элерс и Маркус Лауридсен; Оливер Ларсен с передач Матиаса Бау и Маркуса Лауридсена.
На 41-й минуте Петер Регин забил восьмой гол Дании с передач Оливера Лауридсена и Фредерика Сторма, а на 51-й в формате «четыре на три» забил Йоахим Блихфельд, оформивший хет-трик после паса Маркуса Лауридсена.
Единственный гол Казахстана забил Кирилл Савицкий с передачи Аркадия Шестакова.
Права на видео принадлежат The International Ice Hockey Federation Посмотреть видео можно на официальном YouTube-канале ЧМ-2022.
- 14 мая 2022
-
16:16
-
16:00
-
15:41
-
15:15
-
15:07
-
15:00
-
14:53
-
14:34
-
14:24
-
14:05
-
13:56
-
13:49
-
12:56
-
12:35
-
12:30
-
12:15
-
11:58
-
11:55
-
11:45
-
11:30
-
11:22
-
11:15
-
11:00
-
10:40
-
10:30
-
10:13
-
10:00
-
09:33
-
09:30
-
08:53
-
08:44
-
08:29
-
08:12
-
07:50
-
07:38