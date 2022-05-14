Форвард сборной Казахстана — о матче с Данией: нет оправдания поражению со счётом 1:9

Нападающий сборной Казахстана Кёртис Валк прокомментировал крупное поражение в матче чемпионата мира по хоккею 2022 года с Данией, а также рассказал о подготовке к следующей встрече с Францией.



«Что должны вынести после сегодняшнего поражения? У нас впереди ещё много работы. Я думаю, мы слишком часто удалялись. У соперника было хорошее большинство. Они забили несколько голов, имея численное преимущество. Нам предстоит приложить немало усилий, чтобы улучшить свою игру. Постараемся сделать это к следующему матчу.



В составе сборной Казахстана не было Даррена Дица? Он хороший игрок. Его не хватало не только в обороне, но и в атакующих действиях. Конечно, это брешь в нашем составе. Но нет оправдания поражению со счётом 1:9.



Уже завтра Казахстану предстоит сыграть с Францией? Мы должны встряхнуться, насколько это возможно. Есть много вещей, которые должны улучшить. Подойдём к этой встрече с другим отношением и усилием», — приводит слова Валка «Шайба.kz».