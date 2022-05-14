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Финский журналист: теперь Ови может сыграть за Россию на чемпионате мира! Хотя погодите…

Финский журналист: теперь Ови может сыграть за Россию на чемпионате мира! Хотя погодите…
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Финский журналист Юуни Ниеминен на своей странице в «Твиттере» иронично прокомментировал вылет «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде Кубка Стэнли от «Флориды Пантерз» (2-4 в серии), напомнив об отстранении сборной России от чемпионата мира по хоккею — 2022.

«Теперь Овечкин может сыграть за Россию на чемпионате мира! Стоп, погодите-ка...» — говорится в сообщении.

Напомним, вчера, 13 мая, в Хельсинки и Тампере (Финляндия) стартовал чемпионат мира. Сборная России не принимает в нём участия из-за отстранения.

В прошедшем матче, состоявшемся в ночь с 13 на 14 мая мск, «Вашингтон» потерпел поражение в овертайме на домашнем льду со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2».

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