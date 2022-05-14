Spittin' Chiclets о голевой передаче Шестёркина: чёрт возьми, Игорь! Зеница этого плей-офф

Известный подкаст Spittin' Chiclets в «Твиттере» прокомментировал результативную передачу российского голкипера «Нью-Йорк Рейнджерс» Игоря Шестёркина в шестом матче серии первого раунда плей-офф с «Питтсбург Пингвинз».
Вратарь направил шайбу верхом на Мику Зибанеджада, который не смог реализовать выход один на один. Первым на добивании оказался Крис Крайдер, направивший шайбу в полупустые ворота. Таким образом, его ассистентами стали Шестёркин и Зибанеджад.
«Чёрт возьми, Игорь! Зеница этого плей-офф», — говорится в сообщении.
Посмотреть видео можно на официальном сайте НХЛ. Права на видео принадлежат Национальной хоккейной лиге.
Отметим, что Шестёркин стал пятым вратарём «Рейнджерс» с голевой передачей в плей-офф: последний раз это удалось Хенрику Лундквисту в мае 2014 года во встрече с «Монреаль Канадиенс». Также результативными передачами в плей-офф отмечались Майк Рихтер, Боб Фрезе и Джон Ванбисбрук (дважды).
- 14 мая 2022
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