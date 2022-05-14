НХЛ проведёт слушание по поводу грубого силового приёма Задорова, разбившего нос сопернику

НХЛ проведёт слушание по эпизоду шестого матча серии первого раунда плей-офф между «Даллас Старз» и «Калгари Флэймз», в котором российский защитник «огоньков» Никита Задоров ударил американского форварда «звёзд» Люка Гленденинга. Об этом сообщает NHL Player Safety в «Твиттере».

В одной из моментов встречи Никита Задоров применил жёсткий силовой приём против Гленденинга, в результате которого разбил нападающему нос, хоккеисту «Далласа» также потребовалась помощь медицинской службы команды.

Посмотреть видео можно в YouTube-аккаунте компании Sportsnet. Права на видео принадлежат Rogers Media Inc.

Напомним, в Далласе (США) на стадионе « Американ Эйрлайнс-центр» состоялся шестой матч серии 1/4 плей-офф Западной конференции НХЛ, в котором «Даллас Старз» принимал «Калгари Флэймз». Хозяева одержали победу в матче со счётом 4:2 и сравняли счёт в серии — 3-3.