The Hockey News: этот рынок сейчас волнует только то, чтобы Овечкин побил рекорд Гретцки

Журналист The Hockey News Кен Кэмпбелл прокомментировал вылет «Вашингтон Кэпиталз» в первом раунде Кубка Стэнли от «Флориды Пантерз» (2-4 в серии).

«Теперь, когда «Вашингтон» в четвёртый раз подряд вылетел в первом раунде, они могут сосредоточиться на том, чтобы Алекс Овечкин побил рекорд Уэйна Гретцки. Похоже, что этот рынок только это сейчас и волнует», — написал журналист.

В прошедшем матче, состоявшемся в ночь с 13 на 14 мая мск, «Вашингтон» потерпел поражение в овертайме на домашнем льду со счётом 3:4, вследствие чего завершил участие в нынешнем розыгрыше плей-офф НХЛ. В текущем плей-офф НХЛ на счету Овечкина шесть (1+5) результативных действий в шести матчах при показателе полезности «-2».